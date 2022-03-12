Синьо-жовтий перформанс: четверта ракетка світу підтримала Україну

/ Фото: WTA

Польська підтримка на тенісних кортах – Іга Свьонтек підтримала Україну під час поєдинку проти нашої співвітчизниці Ангеліни Калініної на турнірі WTA в американському Індіан-Уелсі.

/ Фото: WTA

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Синьо-жовта стрічка на формі спортсменки стала яскравою прикрасою та жестом підтримки України, мешканці якої продовжують гинути від зброї окупантів.

Сам поєдинок між Свьонтек та Калініною завершився перемогою четвертої ракетки світового рейтингу WTA. Українка змогла показати характер та виграла перший сет. Але цього виявилося замало для підсумкового успіху.

Клас узяв своє – у другому та третьому сетах Свьонтек віддала лише один гейм українці і таким чином саме польська тенісистка пробилася до наступного раунду змагань.