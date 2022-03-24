Сине-желтые флаги на трибунах и овации зрителей. Украинский фигурист вышел в финал ЧМ

Иван Шмуратко получил огромную поддержку от зрителей на ЧМ в Монпелье / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

С 23 по 27 марта во французском Монпелье проходит чемпионат мира по фигурному катанию. Иван Шмуратко был единственным представителем Украины в мужском одиночном катании.

Из-за военной агрессии России против Украины наш спортсмен не мог полноценно тренироваться и готовиться к турниру. Более того, Иван вынужден был выступать не в официальном костюме, а в тренировочной футболке.

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Но несмотря на все трудности, украинский фигурист сумел достойно выступить и выйти финал соревнований.

Все зрители на трибунах стоя аплодировали Ивану после выполнения программы. Болельщики пришли на соревнования с украинскими знаменами, таким образом они выразили поддержку нашей стране в борьбе с агрессором.

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"Я откатал эту программу, чувствуя поддержку каждого украинца. Я горд быть украинцем и представлять мою сильную страну здесь! Чтобы попасть сюда, я ехал на машине в Польшу, а потом – на поезде. Это заняло у меня три дня. Ситуацию сложно описать. Это – война. Я ничего не знаю о своих будущих планах", – цитирует Шмуратко Суспильне.Спорт.

Ранее мы сообщали, что Министерство молодежи и спорта исключило Анастасию Шаботову из состава сборной Украины. Скандальная фигуристка поставила лайк под под постом Плющенко о "спецоперации в Украине".

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