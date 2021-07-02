Швейцария – Испания: прогноз комментатора на первый четвертьфинал Евро-2020

Сегодня стартует стадия 1/4 финала Евро-2020. В противостоянии швейцарцев и испанцев комментатор Кирилл Круторогов ждет много голов и победу Испании

Футболисты сборной Испании / Фото: Reuters

В пятницу, 2 июля, в Санкт-Петербурге матчем Швейцария – Испания откроется стадия 1/4 финала Евро-2020. Начало поединка – в 19:00 по киевскому времени. Онлайн Швейцария – Испания доступен на нашем сайте. Вашему вниманию – прогноз на это противостояние от комментатора каналов "Футбол 1/2/3" Кирилла Круторогова.

Швейцария – Испания: где смотреть матч 1/4 финала Евро-2020

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ШВЕЙЦАРИЯ – ИСПАНИЯ

Сборная Швейцарии в пятый раз играет на Евро, и впервые вышла в четвертьфинал. Более того, она не преодолевала 1/8 финала крупного турнира с 1954 года. А разрушила это проклятье, выбив на предыдущей стадии действующих чемпионов мира, команду Франции, в серии пенальти. Против следующего соперника швейцарцам придется играть без капитана Гранита Джаки, который перебрал карточек.

С испанцами сборная Швейцарии играла 22 раза и победила лишь однажды – в группе чемпионата мира-2010, а вот поражений было куда больше – 16, и пять встреч завершились вничью.

Сборная Испании в 1/8-й выбила хорватов. "Фурия роха" проигрывала 0:1, вела 3:1, но умудрилась пропустить дважды в концовке, игра перешла в овертаймы, где Испания добила своего оппонента. Для нее это одиннадцатый чемпионат Европы, а до полуфинала испанцы добирались четырежды, причем, преодолев раунд восьми, они каждый раз доходили до финала. Кадровых потерь у Луиса Энрике нет, но он не стесняется применять ротацию. Думаю, в основной состав вернется Жорди Альба.

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Сборная Испании, хоть и получила немало критики на турнире, выглядит предпочтительнее. Голы, думаю, будут в немалом количестве – голы в обоих таймах, ТБ 2,5, у Испании жду тотал голов больше 1,5 и ее выход в следующий раунд.

Аналитики FAVBET также называют Испанию большим фаворитом матча. На ее выход в 1/2 финала установлен коэффициент 1.32, на проход швейцарцев – 3.65. Букмекеры прочат испанцам победу в основное время со счетом 1:0 или 2:0.

Смотрите, как Испания и Швейцария выиграли свои матчи 1/8 финала