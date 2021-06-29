Швеция – Украина: где и во сколько смотреть матч 1/8 финала Евро-2020

Поединок команды Андрея Шевченко против шведов на стадионе Хэмпден Парк в Глазго начнется в 22:00 по киевскому времени. Матч будет показан по ТВ и в интернете

Форсберг vs Яремчук, Швеция vs Украина / Фото: Reuters

Во вторник, 29 июня, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" состоится долгожданный матч 1/8 финала Евро-2020 Швеция – Украина. Начало поединка команды Андрея Шевченко против скандинавов, которым мы обязаны выходом в плей-офф, в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Швеция – Украина доступен на нашем сайте.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА. ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч Швеция – Украина во вторник, 29 июня, начиная с 22:00, покажут телеканалы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

ШВЕЦИЯ – УКРАИНА: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналитики FAVBET считают фаворитом матча Швецию. На ее выход в 1/4 финала, с учетом возможных дополнительного времени и серии пенальти, установлен коэффициент 1.72. На попадание в следующий раунд Украины – 2.23. В процентах соотношении – 56% против 44% в пользу шведов. Самым вероятным счетом поединка у букмекеров называется победа Швеции 1:0 в основное время.

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Тем не менее этот Евро уже принес достаточно побед нефаворитов – сродни выигрышу Швейцарии у Франции в 1/8 финала. Украина же в своей паре отнюдь не такой андердог, как швейцарцы.

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Напомним, победитель пары Швеция – Украина в 1/4 финала встретится с лучшим в противостоянии Англия – Германия.

Смотрите, как Швеция обыграла Польшу 3:2 и тем самым вывела Украину в 1/8 финала Евро

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