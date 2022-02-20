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5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
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Сходят с ума: финны голыми танцуют в раздевалке после победы над Россией

Александр Трикиша
20 февраля, 13:34
Сегодня Финляндия впервые в истории стала олимпийских чемпионом по хоккею поэтому игроки национальной сборной не сдерживали эмоций в раздевалке

Финские хоккеисты празднуют победу на Олимпиаде / Фото: Коллаж: Сегодня

В финале Олимпиады-2022 Финляндия обыграла российскую сборную. Золотые медали хоккеистам вручили прямо на льду, а затем веселье продолжилось в раздевалке.

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Больше всего зажигали Юсси Олкинуора и Франс Туохимаа. Они станцевали практически голыми, прикрывшись лишь специальным защитным поясом для паха.

В таком же стиле победу на ЧМ-1995 праздновал знаменитый финский хоккеист Юкка Тамми. Так что можно сказать, что это такая национальная традиция.

Также досталось главному тренеру команды Юкка Ялонену. Коуча облили с ног до головы шампанским. Ему пришлось вытираться национальным флагом, который висел у него на спине.

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Финляндия впервые в истории взяла золото Олимпийских игр. До этого финны дважды проигрывали в финале и четыре раза брали бронзу.