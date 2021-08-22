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Шлем треснул пополам! Украинский спортсмен чудом остался жив после завала

Андрей Трофимов
22 августа, 11:48
Во время Кубка мира по лыжероллерам произошел жуткий завал, в который угодил и украинец Дмитрий Драгун. После удара головой об асфальт его спас шлем

Дмитрий Драгун был в эпицентре завала

Подготовка к сезону у представителей лыжного спорта начинается летом. В отсутствие снега проводятся соревнования по лыжероллерам. Именно такие старты сейчас проходят в Эстонии в рамках Кубка мира.

В мужском масс-старте едва не случилась трагедия. Виной всему стало агрессивное поведение итальянца Франческо Беккиса, который устроил ужасный завал на трассе. Украинец Дмитрий Драгун вообще чудом остался жив: шлем хоть и треснул пополам, но спас его.

"Благодаря качественно застегнутому шлему Дмитрий обошелся трещиной кисти руки и сильным ушибом головы. Если бы не шлем, страшно представить, что могло бы произойти", – прокомментировал эпизод старший тренер сборной команды Александр Пуцко.

На видео Дмитрий под номером 14!

Ранее мы рассказывали о старте самой престижной велогонки мира "Тур де Франс". Она началась с ужасного завала. Его причиной стал невнимательный болельщик, из-за которого упал один из гонщиков, что и привело к серьезной аварии на трассе.

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