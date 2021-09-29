Шеву с днем рождения поздравила племянница: какая же она красотка!

Андрей Шевченко и его племянница / Фото: Instagram

Племянница бывшего тренера сборной Украины Андрея Шевченко сделала подарок не только самому обладателю Золотого мяча, сегодня отмечающему 45-летие, но и всем болельщикам.

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Анастасия подготовила видеоролик, в котором показала фото именинника, когда он был еще маленьким, а также поделилась кадрами, каков Шева вне футбольного поля.

А поделилась этим видео на своей странице в Instagram жена Андрея Шевченко Кристен Пазик.

"С днем рождения, Андрей! Мы так тебя любим! – написала Кристен. – Спасибо нашей племяннице за это видео".

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Но вернемся к самой племяннице Шевы. Дочь сестры Андрея Шевченко Елены поражает своей красотой!

От Насти глаз не оторвать!