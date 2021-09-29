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Шеву з днем народження привітала племінниця: яка ж вона красуня!

Андрій Трофімов
29 вересня, 15:02
Племінниця Андрія Шевченка підготувала йому ефектний відеоподарунок до 45-річчя. Але і від самої Анастасії очей не відірвати!

Андрій Шевченко і його племінниця / Фото: Instagram

Племінниця колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка зробила подарунок не тільки самому володареві Золотого м'яча, котрий сьогодні відзначає 45-річчя, але і всім уболівальникам.

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Анастасія підготувала відеоролик, в якому показала фото іменинника, коли він був ще маленьким, а також поділилася кадрами, який Шева поза футбольним полем.

А поділилася цим відео на своїй сторінці в Instagram дружина Андрія Шевченка Крістен Пазік.

"З днем народження, Андрію! Ми так тебе любимо! – написала Крістен. – Спасибі нашій племінниці за це відео".

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Але повернемося до самої племінниці Шеви. Дочка сестри Андрія Шевченка Олени вражає своєю красою!

Від Насті очей не відірвати!

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