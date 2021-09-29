Шеву з днем народження привітала племінниця: яка ж вона красуня!

Андрій Шевченко і його племінниця / Фото: Instagram
Племінниця колишнього тренера збірної України Андрія Шевченка зробила подарунок не тільки самому володареві Золотого м'яча, котрий сьогодні відзначає 45-річчя, але і всім уболівальникам.
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Анастасія підготувала відеоролик, в якому показала фото іменинника, коли він був ще маленьким, а також поділилася кадрами, який Шева поза футбольним полем.
А поділилася цим відео на своїй сторінці в Instagram дружина Андрія Шевченка Крістен Пазік.
"З днем народження, Андрію! Ми так тебе любимо! – написала Крістен. – Спасибі нашій племінниці за це відео".
Але повернемося до самої племінниці Шеви. Дочка сестри Андрія Шевченка Олени вражає своєю красою!
Від Насті очей не відірвати!