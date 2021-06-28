Шевченко рассказал о бонусе сборной на Евро-2020

Главная задача сборной Украины на чемпионате Европы уже выполнена – считает Андрей Шевченко. Если пройдем шведов – это будет сродни дополнительному поощрению

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед игрой 1/8 финала Евро со Швецией, которая состоится во вторник в Глазго, заявил, что его команда уже выполнила задачу на турнир, а потому психологически может чувствовать себя раскрепощенной. Любой следующий успех, если он будет, стоит воспринимать как бонус – считает Шева.

"Я считаю, что команда провела хороший групповой этап. Мы сыграли хороший матч с голландцами. Мы сыграли хороший матч с Северной Македонией. Австрия? Очень сильный соперник. В первом тайме они, конечно, нас переиграли. Во втором мы выровняли игру, но не хватило сил"

"Так что нужно учесть, что группа у нас была очень непростая. Мы из нее вышли – команда упорно шла к этому. Мы добились результата, и сейчас у нас развязаны руки. Все остальное будет большим бонусом для нас", – приводит слова Андрея Шевченко сайт УЕФА

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

Напомним, что из представителей группы С на Евро-2020 продолжает выступление лишь сборная Украины. Ранее Нидерланды проиграли в 1/8 финала Чехии 0:2, и теперь их тренеру Франку де Буру грозит отставка.

Выбыл уже из плей-офф и другой обидчик команды Шевченко – сборная Австрии, уступившая в дополнительное время Италии 1:2.

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