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Шевченко покинул тренерский пост Дженоа

Андрей Трофимов
9 января, 18:10
Правда, лишь временно – у украинского тренера генуэзцев снова положительный тест на коронавирус

Андрей Шевченко / Фото: Getty Images

В Дженоа сообщили, что после молекулярных тестов, проведенных перед сегодняшним матчем со Специей, у господина Андрея Шевченко выявили положительный результат на Sars-Cov2, и он был немедленно изолирован от команды.

Таким образом Андрей Шевченко временно покинул тренерский пост Дженоа, а руководить командой в сегодняшней игре чемпионата Италии со Специей вместо украинца будет его ассистент Мауро Тассотти.

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Андрей Шевченко и Мауро Тассотти / Фото: REUTERS

Напомним, буквально перед Новым годом Шева уже сдал положительный тест на коронавирус, но уже 6 января, сдав перед тем отрицательный, украинец руководил своей командой в игре с Сассуоло 1:1.

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И вот опять...

Помимо Шевы, никто из Дженоа перед игрой со Специей не сдал положительный тест на коронавирус – сообщает официальный сайт "грифонов".

Андрей Шевченко / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что Шеву хотели бы видеть тренером сборной Польши, но считают это невозможным ввиду его контракта с Дженоа.

Добавим, что команда Андрея пребывает в зоне вылета Серии А, занимая в турнирной таблице чемпионата Италии предпоследнее место.