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Шевченко и Месси против войны: прямая видеотрансляция благотворительного матча

Анатолий Дерека
23 мая, 19:42
Легендарный украинский футболист сыграет в товарищеском поединке на "Сан-Сиро" против звезд футбола. Следите за игрой вместе с нами!

Андрей Шевченко, Андреа Пирло, Самюэль Этоо, Хавьер Дзанетти и Франческо Тотти сыграют в благотворительном матче

Сегодня в Милане состоится благотворительный матч звезд Integration Heroes Match. Встречу организовывает легендарный камерунский форвард Самюэль Этоо.

Мероприятие с концертом на "Сан-Сиро" стартует в 21:00, а сам матч начнется в 21:30. Прямая трансляция поединка будет доступна у нас на сайте.

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Помимо Самюэля Этоо, участие в матче примет целая плеяда звезд, в том числе и украинская легенда Андрей Шевченко. Также ожидается участие Лионеля Месси, Жулио Сезара, Хавьера Дзанетти, Франческо Тотти, Пауло Дибалы, Андреа Пирло, Филиппо Индзаги, Карлеса Пуйоля, Бернда Шнайдера, Лилиана Тюрама и Уэсли Снейдера.

Деньги, вырученные от продажи билетов и коммерции, будут переданы фонду Самюэля Етоо и некоммерческой организации Slums Dunk Onlus, которые занимаются созданием возможностей для развития и образования через спорт.

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Также организация обеспечивает сбор средств для противодействия любым видам дискриминации и обеспечения нужд украинских переселенцев, которые вынуждено покинули свой дом из-за войны с Россией.