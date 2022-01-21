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Шевченко – это головная боль. В Польше зовут генералов вместо украинца

Любомир Луканюк
21 января, 15:11
Известный польский тренер Францишек Смуда уверен считает, что не стоит приглашать в национальную команду иностранного специалиста

Шевченко уже работал с национальной сборной - Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

Эпопея с назначением нового главного тренера сборной Польши продолжается. Среди кандидатов – Андрей Шевченко. Недавно его уволили из Дженоа.

Однако не все в восторге от украинского специалиста. Главный тренер сборной Польши на Евро-2012 Францишек Смуда категоричен. Он считает, что национальную команду должен возглавить польский дуэт: Адам Навалка и Ежи Бржечек.

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"Шевченко, Коллер, Каннаваро – это головная боль. Прежде чем они вникнут в дела команды, мы проиграем в борьбе за чемпионат мира-2022. А у них туз в рукаве, скажут: "У нас было мало времени".

Кроме того, Навалка с Бржечеком вместе обойдутся куда дешевле, чем иностранный "чудотворец" со своим штабом.

Если у них получится, то у Польши будет сценарий для лучшего фильма. Навалка и Бржечек, как генералы в отставке, будут мобилизованы в армию и выиграют битву за свою родину", – сказал Смуда в интервью Interia.

Напомним, что в полуфинале плей-офф за выход на ЧМ-2022 сборная Польши сыграет против России 24 марта.