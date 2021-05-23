Шева забил Бущану пять пенальти, но опростоволосился с "паненкой" (видео)

Андрей Шевченко и Георгий Бущан / Фото: УАФ
В день товарищеского матча против Бахрейна Андрей Шевченко решил проверить, умеет ли Георгий Бущан брать пенальти. Эксперимент завершился эпическим фейлом в исполнении обладателя "Золотого мяча"-2004. Онлайн Украина – Бахрейн доступен на нашем сайте.
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Пять подряд 11-тиметровых от главного тренера украинской сборной голкипер Динамо пропустил без вариантов. Шева неизменно бил низом впритирку то с одной штангой, то с другой.
А вот шестой удар от Андрея Шевченко Георгий Бущан взял. Это была "паненка" по центру ворот.
"Ну вот и все!" – сказал, поймав мяч, Бущан
"Ты знал, что я буду так бить?" – спросил Шевченко
"Ну, конечно!" – ответил Георгий
Видео разборок с "точки" опубликовал канал Do Best.
Отметим, что стиль пробития "паненки" назван в честь известного футболиста Антонина Паненки. В финале чемпионата Европы-1976 между Чехословакией и ФРГ Антонин таким образом реализовал решающий 11-метровый удар и принес Чехословакии золотые медали.
В Украине "паненка" стала популярной после ЧМ-2006. В 1/8 финала Артем Милевский таким же способом реализовал пенальти в послематчевой серии со Швейцарией, заставив поседеть половину болельщиков "сине-желтых".
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