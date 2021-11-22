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Дженоа 0
Рома 2
21 ноября 14:00
Минай 2
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Ворскла 5
Мариуполь 1
21 ноября 19:30
Десна 0
Колос 1
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
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Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
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Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
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Заря --
27 ноября 00:00
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Шахтер --
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Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
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Шева пытался подкупить Моуринью перед матчем. Сделал тренеру Ромы подарок

Андрей Трофимов
22 ноября, 08:38
Новый главный тренер Дженоа перед дебютом в Серии А подарил Жозе Моуринью бутылку красного вина, но это не помогло команде Шевченко

Моуринью vs Шевченко / Фото: Instagram

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью прокомментировал дебют Андрея Шевченко во главе Дженоа.

Рома выиграла – 2:0, а автор дубля Феликс Афена-Гьяна получит от Моуринью дорогие бутсы.

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"Перед началом матча Шевченко подарил мне бутылку красного вина. Я рад за себя, разочарован за него, но однажды все изменится: он будет рад за себя и разочарован за меня.

Самое замечательное в том, что он влюблен в этот вид спорта и в должность тренера. Вы должны быть без ума от этого, чтобы выполнять эту работу, и он без ума от этого", – заявил Моуринью.

В турнирной таблице чемпионата Италии Рома занимает 5-е место, набрав 22 очка в 13 матчах. Дженоа идет на 18-й позиции: 9 очков после 13 игр.

28 ноября Дженоа сыграет на выезде с Удинезе.

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