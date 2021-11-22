21 листопада 21:45
Дженоа 0
Рома 2
21 листопада 14:00
Минай 2
Інгулець 2
21 листопада 17:00
Ворскла 5
Маріуполь 1
21 листопада 19:30
Десна 0
Колос 1
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
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Барселона --
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Янг Бойз --
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Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Мальме --
Зеніт --
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Челсі --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
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Інтер --
Шахтар --
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Брюгге --
Лейпциг --
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Шева намагався підкупити Моурінью перед матчем. Зробив тренеру Роми подарунок

Андрій Трофімов
22 листопада, 08:38
Новий головний тренер Дженоа перед дебютом у Серії А подарував Жозе Моурінью пляшку червоного вина, але це не допомогло команді Шевченка

Моурінью vs Шевченко / Фото: Instagram

Головний тренер Роми Жозе Моурінью прокоментував дебют Андрія Шевченка на чолі Дженоа.

Рома виграла – 2:0, а автор дубля Фелікс Афена-Гьяна отримає від Моурінью дорогі бутси.

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"Перед початком матчу Шевченко подарував мені пляшку червоного вина. Я радий за себе, розчарований за нього, але одного разу все зміниться: він буде радий за себе та розчарований за мене.

Найпрекрасніше в тому, що він закоханий у цей вид спорту та в посаду тренера. Ви повинні бути до нестями захопленими цим, щоб виконувати цю роботу, і він не тямить себе від цього", – заявив Моурінью.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії Рома посідає 5-те місце, набравши 22 очки у 13 матчах. Дженоа йде на 18-й позиції: 9 очок після 13 ігор.

28 листопада Дженоа зіграє на виїзді з Удінезе.

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