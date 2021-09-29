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Шева отметит день рождения с Кличко в Шотландии

Олег Люлька
29 сентября, 10:47
Сегодня бывшему тренеру сборной Украины, обладателю "Золотого мяча" Андрею Шевченко исполняется 45. Эту дату он отпразднует в кругу семьи, а затем с клюшкой в руках составит компанию Владимиру Кличко

Шева выйдет на поле - только для гольфа / Фото: Getty Images, Instagram

Уже в статусе 45-летнего мужчины Андрей Шевченко примет участие в престижном турнире по гольфу под названием Alfred Dunhill Links Championship, который пройдет с 30 сентября по 3 октября в шотландском городе Сент-Эндрюс, область Файф.

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Там расположено одно из старейших полей в мире для гольфа, на котором играли еще с 15-го века, его называют не иначе как "домом для гольфа".

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Фишка этого турнира в том, что в нем участвуют дуэты, составленные из профессиональных игроков и звезд-любителей. В частности, партнером Андрея Шевченко по команде будет итальянский гольфист Лоренцо Гальи. Их первыми соперниками станут нидерландцы Уил Бесселинг (профи) и Рууд Гуллит (любитель).

На ряду с Шевой выступит в Alfred Dunhill Links Championship и Владимир Кличко. Его напарником в дуэте является немецкий гольфист Максимилиан Киффер.

Кличко и Шевченко на поле для гольфа / Фото: Facebook

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