Шева крикнул Ярмоле: "Закрой рот!" Тот ответил жестко

Андрей Шевченко и Андрей Ярмоленко / Фото: Reuters
Матч Украина – Швеция в Глазго, завершившийся победой нашей команды 2:1 и выходом в 1/4 финала Евро, отметился размолвкой между главным тренером украинцев Андреем Шевченко и капитаном сборной Андреем Ярмоленко.
Она случилась на 79-й минуте, когда счет был 1:1 и игра близилась к дополнительному времени. Во время флангового прохода Ярмоленко был руками остановлен Альбином Экдалем. Однако, зафиксировав нарушение со стороны шведа, итальянский арбитр Даниэле Орсато неожиданно показал желтую карточку Ярмоленко – видимо, за то, что Андрей слишком настойчиво потребовал "горчичник" для соперника.
После этой желтой карточки Ярмоленко не успокоился, а, наоборот, обрушился с новыми претензиями на арбитра. Казалось, еще чуть-чуть, и рефери может показать Андрею вторую желтую и – удалить с поля.
Видя это, Андрей Шевченко решительно вмешался в ситуацию. "Андрей! Андрей!" – что есть силы прокричал Шева. Наконец, Ярмоленко его услышал, повернув голову в сторону главного тренера.
"Закрой рот!" – прозвучало в адрес Ярмоленко
Судя по реакции Ярмоленко, такой совет с бровки ему по душе не пришелся. "За##ал" – судя по губам, ответил футболист.
Спустя секунду то же слово прозвучало уже с тренерской зоны – благодаря микрофонам у бровки, зрители могли отчетливо его слышать.
Как бы то ни было, а внушение от коуча подействовало. Ярмоленко забыл об арбитре и сосредоточился на игре.
Грубо говоря, тренер спас капитана от удаления.
А уже в перерыве между основным и дополнительным временем камера выхватила Андрея Шевченко и Андрея Ярмоленко, которые, прикрыв губы руками, обсуждали игровой план на овертайм. В рабочем режиме, без какой-либо обиды друг на друга. Размолвки, имевшей место ранее, словно и не бывало. Так, рабочие моменты... Вот и славно!
Читайте также: Украину ни во что не ставят! Новые котировки на победителя Евро
Напомним, благодаря голу Артема Довбика на 121-й минуте Украина дожала шведов – 2:1. И теперь в 1/4 финала Евро, 3 июля, сыграет с Англией в Риме. Победитель этого матча в полуфинале выйдет на лучшего в противостоянии Чехия – Дания.
Новости на эту же тему:Фото жены героя сборной Украины Артема Довбика. Ни за что не угадаете, где она работала! Тайсон Фьюри станцевал после гола Гарри Кейна. Боксер прервал тренировку ради футбола Самоуверенного покериста из Швеции высмеяли после поражения от Украины на Евро-2020 Травма Беседина: предварительный диагноз врачей