Шедевральный удар! Миколенко забил дебютный гол за Эвертон

Виталий Миколенко / Фото: Reuters

Команда украинского защитника ведет отчаянную борьбу за выживание в элите английского футбола. Каждое добытое очко на вес золота для подопечных Фрэнка Лэмпарда.

Уже в дебюте поединка на стадионе "Кинг Пауэр" в Лестере Виталию Миколенко удалось открыть счет в матче. На 6-й минуте поединка украинец воспользовался своим шансом. Виталий в касание пробил из-за пределов штрафной и точно попал в нижний угол ворот.

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Это первый забитый мяч украинца за "ирисок". Для того, чтобы открыть счет забитым голам за Эвертон Миколенко хватило 13 матчей.

Ранее мы сообщали, что ассист Руслана Малиновского помог Аталанте победить Специю. Тонкая передача украинца на Муриэля позволила колумбийцу открыть счет в матче.