Шедевральный гол игрока Шахтера навеял ностальгию по Матузалему – видео удара скорпиона

Представительница женской команды Шахтера Полина Янчук забила крутой гол в товарищеском матче против Атекса

Полина Янчук повторила супергол Матузалема / Фото: Getty Images, Официальный сайт ФК "Шахтер"

Вчера Шахтер сенсационно проиграл Александрии в матче 3 тура чемпионата Украины по футболу. Для Роберто Де Дзерби это было первое поражение у руля донецкого клуба.

Тем временем, женская команда Шахтера готовится к дебютному сезону в Первой лиге чемпионата Украины. Вчера коллектив провел спарринг с представителем элитного дивизиона с киевским Атексом.

Встреча закончилась разгромом со счетом 12:1. Дубль во встрече оформила одна из главных звезд команды Полина Янчук. Один из ее голов вышел по-настоящему шедевральным.

После подачи с фланга Полина умудрилась пробить "ударом скорпиона" и перевесить вратаря соперника. Для истинных болельщиков Шахтера этот гол напомнил памятное взятие ворот Севильи от Матузалема в 2007 году.

Чемпионат Украины в Первой лиге среди женщин стартует через неделю. Первым соперником Шахтера станет команда Багира из Кропивницкого.