Шедевр Цыганкова и "пушка" Гармаша: видео голов и обзор матча УПЛ

Виктор Цыганков забил свой 9-й гол в чемпионате / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В Киеве на НСК "Олимпийском" команда Мирчи Луческу не имела право терять очки. Конкурент Динамо, донецкий Шахтер, в Полтаве обыграл Ворсклу (2:0) и сравнялся по очкам с киевлянами.

Открыть счет в матче "бело-синие" сумели только во втором тайме. Капитан Динамо Цыганков сотворил очередной шедевр. Виктор, в лучших традициях Андрея Ярмоленко, великолепно закрутил мяч в дальнюю девятку.

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А затем сработала замена Луческу. Денис Гармаш, вышедший во втором тайме, удвоил преимущество динамовцев.

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ОБЗОР МАТЧА

Украинская Премьер-лига. 12-й тур.

Динамо – Днепр-1 – 2:0

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Голы: Цыганков (50), Гармаш (70)

Динамо: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко (Караваев, 76), Кендзера, Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Буяльский, Цыганков, Витиньо (де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 68).

Днепр-1: Кожокару – Лучкевич (Адамюк, 71), Логинов (Билл, 85), Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек (Чуже, 84), Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик.

После 12-ти сыгранных туров киевское Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, сохранив отрыв от основного конкурента в три очка. Днепр-1, проиграв матч в Киеве, опустился на пятую строку чемпионата.