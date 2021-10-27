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Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
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Шакил О’Нил продал роскошный дом во Флориде, снизив цену более чем на 10 миллионов долларов

Павел Василенко
27 октября, 23:46
Легендарный баскетболист Шакил О’Нил продал свой особняк во Флориде, от которого пытался избавиться три года

Шакил О'Нил / Фото: Getty Images

Ранее пара кроссовок, которую носил суперзвезда НБА Майкл Джордан в начале своей карьеры, была продана почти за 1,5 миллиона долларов.

О’Нил продал свой особняк во Флориде за 16,5 миллионов долларов — и это на 12 миллионов меньше, чем он запрашивал. Особняк площадью 2 880 квадратных метров стоит на почти четырех акрах земли и включает в себя 12 спален, 11 ванных и, конечно же, крытую баскетбольную площадку площадью около 560 квадратных метров.

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Баскетболист приобрел этот дом за 3,95 миллиона долларов в 1993 году, спустя три года после его постройки.

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Новому владельцу эксклюзивного особняка в Орландо также достанется выставочный автосалон на 17 машин, сигарный бар, хьюмидор-комната и кинотеатр со звукоизоляцией. А еще винный погреб, три камина, кухня для настоящего шеф-повара и офис на берегу озера.

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New York Post сообщает, что О’Нил впервые выставил особняк на продажу за 28 миллионов долларов в 2018 году и в общей сумме пытался продать его четыре раза.

В декабре 2018 года он снизил цену на 6 миллионов, в 2019 — еще на 2,5 миллиона, до 19,5 миллиона долларов.

Шак — член Зала славы НБА, четырехкратный чемпион НБА, MVP лиги НБА 2000 года и трехкратный MVP Матча всех звезд НБА. Он объявил о завершении карьеры 1 июня 2011 года.

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