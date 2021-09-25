Шахтер – Верес: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

Шахтер и Верес определят сильнейшего на главном стадионе страны

Сегодня донецкий Шахтер и ровненский Верес встретятся в матче 9 тура чемпионата Украины по футболу. Поединок пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве и начнется в 17:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция поединка с яркими видео голов, фото и комментариями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ШАХТЕР – ВЕРЕС

Реклама

Команда Роберто Де Дзерби неоднозначно начала сезон. С одной стороны, дончане не смогли обыграть Минай и Александрию в УПЛ, а также начали групповую стадию Лиги чемпионов с поражения от Шерифа.

С другой же Шахтер собственно сумел выйти в эту самую ЛЧ через непростую квалификацию, а также добыл уверенную победу над Динамо в Суперкубке (3:0).

Реклама

Нынче "горняки" идут на втором месте в УПЛ, отставая от Динамо на три пункта. Поединок с Вересом пройдет накануне важнейших игр на следующей неделе. Во вторник команда Де Дзерби примет в Интер в матче Лиги чемпионов, а в следующее воскресенье нас ожидает очередное "Класичне" дерби, но уже в рамках чемпионата.

Верес же может быть доволен стартом сезона в УПЛ. Команда Юрия Вирта добыла лишь одну ничью в первых трех турах, однако серия их 3-х побед подряд позволила ровенской команде закрепиться в середине таблицы. Особенно произвел впечатление гостевой разгром Десны в последнем летнем туре (4:0).

Прогноз букмекеров. Безоговорочным фаворитом поединка является донецкий Шахтер. Триумф команды Роберто Де Дзерби оценивается коэффициентом 1.20, тогда как на победу Вереса можно поставить за 16.00. Вероятность ничьи составляет 6.50.

Где смотреть. В прямой трансляции матч Шахтер – Верес будет показан на телеканале Футбол 2, который доступен на сервисе OLL.TV.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ