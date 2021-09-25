Шахтар – Верес: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Шахтар і Верес визначать сильнішого на головному стадіоні країни

Сьогодні донецький Шахтар і рівненський Верес зустрінуться в матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" в Києві і розпочнеться о 17:00. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими відео голів, фото і коментарями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР – ВЕРЕС

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Команда Роберто Де Дзербі неоднозначно розпочала сезон. З одного боку, донеччани не змогли обіграти Минай та Олександрію в УПЛ, а також почали групову стадію Ліги чемпіонів з поразки від Шерифа.

З іншого ж Шахтар власне зумів вийти в цю саму ЛЧ через непросту кваліфікацію, а також здобув впевнену перемогу над Динамо в Суперкубку (3:0).

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Нині "гірники" йдуть на другому місці в УПЛ, відстаючи від Динамо на три пункти. Поєдинок з Вересом пройде напередодні надважливих ігор на наступному тижні. У вівторок команда Де Дзербі прийме в Інтер в матчі Ліги чемпіонів, а наступної неділі на нас очікує чергове "Класичне" дербі, але вже в рамках чемпіонату.

Верес же може бути задоволений стартом сезону в УПЛ. Команда Юрія Вірта здобула лише одну нічию в перших трьох турах, проте серія із 3-х перемог поспіль дозволила рівненській команді закріпитися в середині таблиці. Особливо справив враження гостьовий розгром Десни в останньому літньому турі (4:0).

Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як перемога Вереса оцінюється у 16.00. Вірогідність нічиї становить 6.50.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 2, який доступний на сервісі OLL.TV.

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