24 вересня 19:30
Колос 0
Ворскла 1
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Шахтар – Верес: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Анатолій Дерека
25 вересня, 09:35
Слідкуйте в онлайн-режимі за матчем УПЛ між віце-чемпіоном країни та новачком еліти на НСК "Олімпійський"

Шахтар і Верес визначать сильнішого на головному стадіоні країни

Сьогодні донецький Шахтар і рівненський Верес зустрінуться в матчі 9 туру чемпіонату України з футболу. Поєдинок пройде на НСК "Олімпійський" в Києві і розпочнеться о 17:00. До вашої уваги – онлайн-трансляція поєдинку з яскравими відео голів, фото і коментарями.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧУ ШАХТАР – ВЕРЕС

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Команда Роберто Де Дзербі неоднозначно розпочала сезон. З одного боку, донеччани не змогли обіграти Минай та Олександрію в УПЛ, а також почали групову стадію Ліги чемпіонів з поразки від Шерифа.

З іншого ж Шахтар власне зумів вийти в цю саму ЛЧ через непросту кваліфікацію, а також здобув впевнену перемогу над Динамо в Суперкубку (3:0).

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Нині "гірники" йдуть на другому місці в УПЛ, відстаючи від Динамо на три пункти. Поєдинок з Вересом пройде напередодні надважливих ігор на наступному тижні. У вівторок команда Де Дзербі прийме в Інтер в матчі Ліги чемпіонів, а наступної неділі на нас очікує чергове "Класичне" дербі, але вже в рамках чемпіонату.

Верес же може бути задоволений стартом сезону в УПЛ. Команда Юрія Вірта здобула лише одну нічию в перших трьох турах, проте серія із 3-х перемог поспіль дозволила рівненській команді закріпитися в середині таблиці. Особливо справив враження гостьовий розгром Десни в останньому літньому турі (4:0).

Прогноз букмекерів. Беззаперечним фаворитом поєдинку є донецький Шахтар. Тріумф команди Роберто Де Дзербі оцінюється коефіцієнтом 1.20, тоді як перемога Вереса оцінюється у 16.00. Вірогідність нічиї становить 6.50.

Де дивитись. У прямій трансляції матч Шахтар – Верес буде показаний на телеканалі Футбол 2, який доступний на сервісі OLL.TV.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ

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