Шахтер в ретроавтобусе Турист 1973 года выпуска приехал на последнюю игру сезона (фото)

Ретроавтобус Шахтера / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
На заключительный матч сезона с Ингульцом 9 мая на НСК "Олимпийский" Шахтер приехал на ретроавтобусе ЛАЗ-697М "Турист" 1973 года выпуска. Эта поездка приурочена к 85-летию, которое донецкий клуб празднует в этом году.
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На таком же транспорте Шахтер перемещался в 1970-х годах. Автобус в идеальном состоянии и специально дооборудован для футбольной команды, а на его кузов нанесена ретростилистика того времени.
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Поездка на ретроавтобусе от отеля "Опера" до "Олимпийского" вызвала живые эмоции игроков и тренеров Шахтера, сообщает Instagram-аккаунт "горняков".
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Отметим, что первый официальный матч Шахтер провел 24 мая 1936 года. Именно эта дата считается днем рождения горняцкого клуба.
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