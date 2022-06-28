Шахтер узнал первого соперника в благотворительных матчах

Шахтер сыграет с Утрехтом / Фото: Коллаж: Сегодня

В середине августа стартует чемпионат Украины в Премьер-лиге. Клубы УПЛ активно верстают планы тренировочных сборов и формируют списки спаррингов. Кстати, луганскую Зарю будет тренировать бывший руководитель академии Шахтера.

Голландский Утрехт на своем официальном сайте объявил о матче с донецким Шахтером. Благотворительный поединок состоится на 23-тысячном клубном стадионе "Гальгенвард" 30 июля.

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Во время поединка будет проходить сбор средств на нужды Украины.

В прошлом сезоне Утрехт занял седьмое место в Эредивизи. Команда не смогла завоевать место в Лиге конференций. В стыковых матчах Утрехт уступил Витессу.

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Ранее генеральный директор дончан Сергей Палкин рассказал, как представители игроков пытаются бесплатно украсть футболистов у клуба.