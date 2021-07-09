Шахтер сыграл вничью с бывшей командой Коноплянки

В товарищеском матче на сборах в Австрии Шахтер встречался с немецким Шальке, за 90 минут команды так и не смогли забить голов

Боевая ничья в товарищеском матче / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер готовится к новому сезону в Австрии. И сегодня "горняки" провели товарищеский матч с представителем немецкого футбола Шальке из Гельзенкирхена.

Встречалась бывшая и нынешняя команда Евгения Коноплянки. Правда, из-за травмы футболист донецкого клуба не смог выйти на поле.

Получили игровую практику и футболисты, которые лишь недавно вернулись с Евро-2020. По тайму сыграли Трубин, Пятов, Матвиенко и Степаненко.

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Контрольный матч завершился без голов. Ничья – 0:0.

Шахтер играл в таком составе: Трубин (Пятов, 46), Додо (Конопля, 74), Витао (Матвиенко, 46), Марлон (Мампасси, 74), Корниенко (Исмаили, 46), Майкон (Степаненко, 46), Маркос Антонио (Тете, 46), Педриньо (Бондаренко, 74), Патрик (Судаков, 46), Соломон (Мудрик, 46), Траоре (Дентиньо, 74).

Ранее мы писали, что матч за Суперкубок Украины между Динамо и Шахтером перенесли на сентябрь.