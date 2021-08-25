Шахтер – Монако: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Стадион Металлист. Онлайн ответного матча Шахтер - Монако

В среду пройдет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. В Харькове Шахтер сыграет против Монако после того, как на выезде обыграл монегасков со счетом 1:0. Игра состоится на стадионе "Металлист" и начнется в 22:00.

ОНЛАЙН МАТЧА ШАХТЕР – МОНАКО

Первый матч. Неделю назад в Монако "горняки" одержали минимальную победу и обеспечили себе задел перед ответной игрой.

Гол на 19-й минуте забил полузащитник Педриньо.

Монако сыграл три тура в новом сезоне чемпионата Франции. Очень неудачно – два поражения и ничья. С одним очком монегаски занимают непривычное для себя 19-е место – в зоне вылета из Лиги 1.

Шахтер сыграл пять матчей в новом сезоне чемпионата Украины. Итог – четыре победы и одно поражение, и команда Роберто Де Дзерби занимает вторую строчку в таблице, уступая Динамо 1 балл. На выходных Шахтер разгромил Черноморец 3:0.

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История встреч. Шахтер и Монако провели два очных матча в далеком 1979 году. Тогда команды встретились в первом раунде Кубка УЕФА и обменялись домашними победами (2:1 в Донецке и 2:0 в Монако). Дальше прошли монегаски. Ну и встреча неделю назад – значит, преимущество пока на стороне "горняков".

Как Шахтер готовится к суперматчу с Монако:

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет канал MEGOGO Футбол 1. Старт прямой трансляции – в 22:00.

Прогноз букмекеров. По их мнению, небольшим фаворитом встречи является Монако. Коэффициент на победу команды Ковача составляет 2.45. На победу Шахтера котировка 2.80, на ничью выставлен коэффициент 3.45.

А вот на проход в групповой этап фаворит – Шахтер. Коэффициент на успех украинского клуба равен 1.35, на монегасков – 3.20.

Таким образом, аналитики букмекерских контор высчитали вероятность выхода Шахтера в групповой этап – она равна 70%.