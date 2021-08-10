Шахтер Караганда – Колос: где и когда смотреть поединок Лиги конференций

Колос близок к выходу в раунд плей-офф Лиги конференций / Фото: Колос Ковалевка Instagram

Сегодня Колос сыграет ответный матч в Лиге конференций. Соперником ковалевской команды в третьем раунде квалификации является Шахтер из Караганды. Встреча пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена". Начало – в 17:00 по киевскому времени. Также поединок будет показан в прямом эфире на ТВ и в интернете.

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Где смотреть матч Шахтер Караганда – Колос? В прямой трансляции игра будет показана на телеканале Футбол 2, а также на сервисе OLL.TV (в подписке).

Первая встреча команд состоялась всего пять дней назад в Ковалевке. Матч завершился нулевой ничьей, однако был насыщен моментами. В первом тайме интереснее смотрелись гости, однако уже после перерыва Колос не смог воспользоваться удалением игрока Шахтера.

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Теперь же обеим командам нужно играть на победу. Ранее нулевая ничья дома была бы удобным счетом для украинской команды. Однако после отмены правила выездного гола любой ничейный результат в Нур-Султане переведет игру в овертайм.

На выходных обе команды отдыхали от матчей. Лишь пятидневный перерыв между играми привел к тому, что Шахтеру сместили матч Кубка страны на более поздний срок. Так же УПЛ поступила и с Колосом, который в 3-м туре должен был встречаться с Минаем.

В случае успеха в игре с Шахтером в раунде плей-офф Колос сразится с победителем пары Спартак Трнава – Маккаби Тель-Авив. К слову, первая встреча этих команд в Словакии также завершилась со счетом 0:0.