Шахтер – Ингулец: онлайн-трансляция матча 1 тура чемпионата Украины

Роберто Де Дзерби дебютирует у руля донецкой команды в поединке против середняка УПЛ Ингульца. Также за "горняков" могут дебютировать звездные летние новички

В субботу состоится матч 1 тура чемпионата Украины. В Киеве на НСК Олимпийский Шахтер примет Ингулец. Начало поединка – 19:30. Узнавайте расписание всех матчей 1 тура УПЛ.

Мы ведем онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео лучших моментов встречи.

Сезон 2020/2021. Прошлый чемпионат Украины команды закончили с разными эмоциями. Новичок УПЛ Ингулец сумел досрочно обезопасить себя от вылета, сполна выполнив задачу на сезон. Шахтёр же впервые за пять лет не смог выиграть золото чемпионата Украины. Второе место в лиге стоило наставнику дончан Луишу Каштру рабочего места.

Летнее межсезонье. Обе команды пошумели на трансферном рынке, однако каждая из них – в меру своих возможностей. Петровская команда неплохо усилилась форвардами Стеффеном и Ситало, защитниками Полегенько и Опанасенко, а также кипером Гальчуком.

Шахтёр же разошелся не на шутку. Назначение Роберто Де Дзерби уже стало громким инфоповодом для нашего футбола. Однако вслед за итальянцем дончане достойно укрепили практически каждую позицию на поле. За суммарные 40 миллионов были приобретены защитник Марлон, хавбек Педриньо и форвард Траоре.

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Личные встречи. За всю историю команды отыграли всего два матча. Все они остались за дончанами. В финале Кубка Украины-2019 Шахтёр разгромил тогда еще перволигового оппонента со счетом 4:0. А в последнем туре прошлого чемпионата дончане минимально одолели Ингулец в уже по сути товарищеском поединке.

Могли команды еще раз сыграть между собой, однако первая очная встреча прошлого сезона так и не состоялась. Ингулец не сумел подготовить поле в Кропивницком в декабре, за что получил от дирекции УПЛ техническое поражение.

Где смотреть. Поединок в прямом эфире покажет телеканал Футбол 2. Старт прямой трансляции – в 19:25. Также игру можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

Прогноз букмекеров. По их мнению, однозначным фаворитом встречи является Шахтёр. Коэффициент на триумф команды Де Дзерби выглядит совсем символическим – 1.17. На ничью выставлен коэффициент 7.20, на победу гостей – аж 18.50. Более того, букмекеры не сильно верят даже в гол команды Лавриненко (2.19).

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