Шахтер – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Шахтер - Днепр-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 11 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины Шахтер в домашнем матче встречается с командой Днепр-1. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:30.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Днепр-1 с видеоповторами голов.

ШАХТЕР – ДНЕПР-1

Как дела в УПЛ

На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" находятся в лидирующей группе в турнирной таблице.

Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков.

Турнирная таблица

История противостояния

В Премьер-лиге команды сыграли четыре матча. Во всех поединках победу праздновали "горняки", разница забитых и пропущенных мячей 9-2 в пользу донецкой команды.

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Кто фаворит

Хотя соперники идут "голова в голову" в турнирной таблице, фаворитом сегодняшнего матча является Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.4, на ничью – 4.70, на победу Днепра-1 – 7.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:1.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

Прошлый тур

Шахтер в гостях сыграл вничью с Минаем.

Днепр-1 на выезде обыграл Металлист 1925.