11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Шахтер – Днепр-1: онлайн-трансляция матча УПЛ

Сергей Шаховец
11 сентября, 10:55
11 сентября в Киеве состоится центральный поединок 7-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер – Днепр-1. Следите за матчем в нашем текстовом онлайне

Шахтер - Днепр-1 / Фото: Коллаж: Сегодня

В субботу, 11 сентября, в седьмом туре чемпионата Украины Шахтер в домашнем матче встречается с командой Днепр-1. Матч пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало поединка в 19:30.

Мы ведем онлайн-трансляцию матча Шахтер – Днепр-1 с видеоповторами голов.

ШАХТЕР – ДНЕПР-1

Как дела в УПЛ

На старте чемпионата Шахтер потерял пять очков: проиграл Александрии и сыграл вничью с Минаем. "Горняки" находятся в лидирующей группе в турнирной таблице.

Днепр-1 идет по одному игровому графику с Шахтером. После шести сыгранных матчей команда Йовичевича набрала 13 очков.

Турнирная таблица

История противостояния

В Премьер-лиге команды сыграли четыре матча. Во всех поединках победу праздновали "горняки", разница забитых и пропущенных мячей 9-2 в пользу донецкой команды.

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Кто фаворит

Хотя соперники идут "голова в голову" в турнирной таблице, фаворитом сегодняшнего матча является Шахтер. Коэффициент на победу Шахтера – 1.4, на ничью – 4.70, на победу Днепра-1 – 7.50. Эксперты предрекают победу "горнякам" со счетом 2:1.

Где смотреть

В прямом эфире поединок будет транслироваться на телеканале Футбол 1. В интернете за матчем можно следить на платформе oll.tv.

Прошлый тур

Шахтер в гостях сыграл вничью с Минаем.

Днепр-1 на выезде обыграл Металлист 1925.

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