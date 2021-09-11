Шахтар – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу УПЛ

Шахтар - Дніпро-1 / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 11 вересня, в сьомому турі чемпіонату України Шахтар в домашньому матчі зустрічається з командою Дніпро-1. Матч пройде у Києві на НСК "Олімпійський". Початок поєдинку о 19:30.

Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Шахтар – Дніпро-1 з відеоповторами голів.

ШАХТАР – ДНІПРО-1

Як справи в УПЛ

На старті чемпіонату Шахтар втратив п'ять очок: програв Олександрії й зіграв внічию з Минаєм. "Гірники" знаходяться в лідируючій групі в турнірній таблиці.

Дніпро-1 йде за схожим ігровим графіком з Шахтарем. Після шести зіграних матчів команда Йовічевич набрала 13 очок.

Турнірна таблиця

Історія протистояння

У Прем'єр-лізі команди зіграли чотири матчі. У всіх поєдинках перемогу святкували "гірники", різниця забитих і пропущених м'ячів 9-2 на користь донецької команди.

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Хто фаворит

Хоча суперники йдуть "голова в голову" в турнірній таблиці, фаворитом сьогоднішнього матчу є Шахтар. Коефіцієнт на перемогу Шахтаря – 1.4, на нічию – 4.70, на перемогу Дніпра-1 – 7.50. Експерти передрікають перемогу "гірникам" з рахунком 2:1.

Де дивитись

У прямому ефірі поєдинок буде транслюватися на телеканалі Футбол 1. В інтернеті за матчем можна стежити на платформі oll.tv.

Минулий тур

Шахтар в гостях зіграв внічию з Минаєм.

Дніпро-1 на виїзді обіграв Металіст 1925.