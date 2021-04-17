Шахтер – Динамо: видео гола и обзор "Украинского классико"

Голы и лучшие моменты матча Шахтер – Динамо в чемпионате Украины. Поединок состоялся в Киеве на "Олимпийском"

Шахтер и Динамо встречались в центральном матче 22-го тура чемпионата Украины. Мы проводили онлайн матча Шахтер – Динамо с подробным описанием всех ключевых моментов, а ниже предлагаем посмотреть видео голов и опасных моментов.

Шахтер начал матч активнее, но забить удалось не им, а киевлянам. На 34-й минуте Маркос Антонио завалил в собственной штрафной Александра Андриевского и Катерина Монзуль без раздумий указала на пенальти, который реализовал Карлос де Пена.

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Ранее мы писали, что футболист Динамо играет против Шахтера в маске (фото). После перелома носа, который Илья Забарный схлопотал неделю назад в матче с Днепром-1, на поединок с "горняками" он вышел в специальной защите.