Шахтер – Динамо: обнародованы составы уникального матча

Первое в истории киберклассико начнется в субботу в 14:00, комментировать его будет Роман Бебех. В составе Динамо в последний момент произошла замена

Стали известны новые подробности первого в истории матча между Шахтером и Динамо в киберспортивной дисциплине FIFA 21, который пройдет в субботу, 17 апреля, на НСК "Олимпийский" перед реальным поединком дончан и киевлян в рамках 22-го тура УПЛ.

Как сообщает у себя в Twitter Шахтер, киберклассико будут комментировать Роман Бебех и Юрий Strike Терещенко. Начнется это противостояние в 14:00. Тогда как игра подопечных Луиша Каштру и Мирчи Луческу стартует в 19:30.

Главными героями выставочных компьютерных игр станут профессиональные киберспортсмены. Шахтер представит Алексей Forlan FS Мерсер, за Динамо же сыграет не Виталий Labotryas Муха, как планировалось, а Ярослав Blackstar98 Гурмак. Киберспортсмены сыграют за аналоги украинских команд в FIFA 21.

Киберпротивостояние пройдет в формате серии до двух побед. Битвы будут транслироваться в прямом эфире на официальных YouTube-каналах Шахтера и Динамо.

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Напомним, что за пять туров до финиша чемпионата Украины по реальному футболу Динамо находится в шаге от первого за пять лет титула, опережая Шахтер на семь очков. Только победа позволит "горнякам" продолжить борьбу за "золото".