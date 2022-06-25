Шахтер – часть моей истории! Бразилец трогательно попрощался с клубом

Маркос Антонио перешел из Шахтера в Лацио / Фото: Коллаж: Сегодня

Бразильский полузащитник Маркос Антонио попрощался с донецким Шахтером. 22-летний игрок оставил трогательный пост в соцсетях. А еще не так давно Маркос Антонио проводил автограф-сессию на "Олимпийском".

"Прощание никогда не бывает легким, но чтобы один цикл начался, другой должен закончиться. Сегодня я прощаюсь с Шахтером. Я носил футболку этого клуба три года и просто должен поблагодарить Шахтер за все. Ты – часть моей истории. Спасибо всем. Также спасибо украинцам, которые так хорошо меня приняли. Теперь я отправлюсь к новым испытаниям, но не забуду все, что прожил с Шахтером", – написал футболист в Instagram.

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В ближайшее время Маркос Антонио станет игроком итальянского Лацио. Контракт бразильца с римским клубом будет рассчитан на пять лет.

Маркос Антонио перешел в Шахтер из португальского клуба Эшторил-Прая в январе 2019 года. В составе "горняков" он провел 69 матчей, забил девять голов.

Дважды становился чемпионом Украины, выиграл Кубок Украины и Суперкубок Украины.