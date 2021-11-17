16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина 0
Украина 2
16 ноября 21:45
Финляндия 0
Франция 2
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Сергей Ребров третий раз подряд стал лучшим тренером в ОАЭ

Юлия Сениско
17 ноября, 20:37
Футбольная ассоциация ОАЭ третий раз кряду признала Сергея Реброва лучшим тренером месяца в местном чемпионате

Сергей Ребров

Команда украинского специалиста активно добывает очки, выигрывая большинство матчей. Главный тренер клуба "Аль-Айн", который опережает ближайшего соперника на четыре очка, оптимистично смотрит в будущее.

Реклама

Очередная индивидуальная награда порадовала украинского специалиста, который ранее возглавлял "Динамо" и "Ференцварош". В Кубке ОАЭ команда Реброва дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с "Аль-Васлом".

Сейчас команда Сергея Станиславовича возглавляет турнирную таблицу чемпионата ОАЭ. Сын Реброва – Дмитрий – заявляет о том, что его отец имеет амбиции возглавить сборную Украины в ближайшее время.

Реклама

47-летний специалист ранее работал в Венгрии три года. Каждый год "Ференцварош" под его командованием сражался в групповых этапах Лиги Европы и Лиги Чемпионов, а также становился чемпионом страны.

Реклама