Сергей Ребров третий раз подряд стал лучшим тренером в ОАЭ

Сергей Ребров

Команда украинского специалиста активно добывает очки, выигрывая большинство матчей. Главный тренер клуба "Аль-Айн", который опережает ближайшего соперника на четыре очка, оптимистично смотрит в будущее.

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Очередная индивидуальная награда порадовала украинского специалиста, который ранее возглавлял "Динамо" и "Ференцварош". В Кубке ОАЭ команда Реброва дошла до четвертьфинала, в котором сыграет с "Аль-Васлом".

Сейчас команда Сергея Станиславовича возглавляет турнирную таблицу чемпионата ОАЭ. Сын Реброва – Дмитрий – заявляет о том, что его отец имеет амбиции возглавить сборную Украины в ближайшее время.

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47-летний специалист ранее работал в Венгрии три года. Каждый год "Ференцварош" под его командованием сражался в групповых этапах Лиги Европы и Лиги Чемпионов, а также становился чемпионом страны.