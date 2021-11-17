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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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Сергій Ребров втретє поспіль став кращим тренером в ОАЕ

Юлія Сениско
17 листопада, 20:37
Футбольна асоціація ОАЕ втретє поспіль визнала Сергія Реброва найкращим тренером місяця у місцевому чемпіонаті

Сергій Ребров

Команда українського фахівця активно здобуває очки, виграючи більшість матчів. Головний тренер клубу "Аль-Айн", який випереджає найближчого суперника на чотири очки, оптимістично дивиться у майбутнє.

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Чергова індивідуальна нагорода порадувала українського фахівця, який раніше очолював "Динамо" та "Ференцварош". У Кубку ОАЕ команда Реброва дійшла до чвертьфіналу, де зіграє з "Аль-Васлом".

Наразі команда Сергія Станіславовича очолює турнірну таблицю чемпіонату ОАЕ. Син Реброва – Дмитро – заявляє про те, що його батько має амбіції очолити збірну України найближчим часом.

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47-річний фахівець раніше працював в Угорщині три роки. Щороку "Ференцварош" під його командуванням бився у групових етапах Ліги Європи та Ліги Чемпіонів, а також ставав чемпіоном країни.

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