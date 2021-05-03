Середняк Премьер-лиги перебирает тренеров на замену многолетнему наставнику

Владимир Шаран / Фото: AFP

Вслед за донецким Олимпиком изменения на тренерском мостике, похоже, грядут и в Александрии. Последние недели упорно ходят слухи, что нынешний наставник команды Владимир Шаран покинет свой пост. На его место сватают сразу нескольких известных специалистов. Напомним, в воскресенье Рух добыл волевую победу над Александрией.

Как сообщает тележурналист Олег Ящук на своей страничке в Instagram, руководство Александрии ведет переговоры с Висенте Гомесом и Дмитрием Михайленко. Испанец несколько лет работал с молодежью киевского Динамо, после чего тренировал Олимпик. Украинский же специалист после работы с Днепром-1 пробовал силы на Кипре с Пафосом, но не задержался там надолго.

Чуть ранее говорили о том, что бывший рулевой Мариуполя Александр Бабич также претендует на кресло в Александрии. Пока же команда занимает седьмое место в чемпионате страны.

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49-летний Шаран возглавлял Александрию в 2010-2011 гг., ушел на год в Карпаты, а затем вновь вернулся в Кировоградскую область. Он дважды выводил команду в Премьер-лигу из второго дивизиона, брал бронзовые медали УПЛ и два раза выступал в Лиге Европы.

Смотрите, как Александрия обыграла Шахтер в конце апреля: