Серебро для оборотня и истерика Кремля – реакция Сети на новую форму сборной Украины по футболу

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Новый дизайн формы украинской сборной по футболу вызвал истерику в Кремле – все из-за надписи "Слава Украине!" и карты страны вместе с временно оккупированными территориями. "Сегодня" собрали реакции Сети на выпады Кремля.

Глава МИДа

Своим мнением о форме и критике в ее адрес поделился министр иностранных дел Дмитрий Кулеба:

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!"

МВД

В Министерстве внутренних дел отметили, что на "некоторых соседей" лозунг "Слава Украине!" действует, как серебро на оборотня.

"Футболистам – побеждать, в такой форме они не имеют права на поражение", – добавили в ведомстве.

Глава комитета сборных УАФ

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич прокомментировал заявления из РФ и посоветовал российским "экспертам" заняться своими допинговыми скандалами.

"А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь еще смеют что-то комментировать и рекомендовать", – подчеркнул он.

Минобороны

В военном ведомстве отметили, что в России до сих пор не могут осознать, что "в реальном мире Крым – это Украина".

"Норма для Европы, обеих Америк, Африки, Азии и даже СНГ. Еще более жалок этот "невдомек" на фоне того, что их (российские) спортсмены сейчас выступают на международных соревнованиях без собственного флага и собственного гимна. А их солдаты погибают на чужбине без собственных шевронов".

Президент Украинской ассоциации футбола

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, как появилась идея создания нового дизайна формы для сборной.

"Это произошло на историческом матче Украина – Португалия... Все, кто был в тот вечер на переполненном до отказа НСК "Олимпийский", где собрались любители футбола со всех уголков страны, прекрасно помнят фантастическую атмосферу и невероятное энергетику... Тогда у меня и возникла идея сохранить эту энергетику и передать ее национальной команде на каждый матч, который будет проходить за пределами Украины, на поединках Евро в частности. Верил, что очертания родного Отечества на форме помогут в этом. И очень рад, что не ошибся", – заявил он.

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Также Павелко отверг требования России запретить использования формы с надписью "Слава Украине!" и картой нашей страны. По его словам, все юридические вопросы оформления были согласованы с УЕФА.

США и Великобритания в восторге

Западные партнеры Киева пришли в восторг от нового дизайна формы украинских спортсменов. В посольстве США опубликовали твит, добавив хештег #КримЦеУкраїна: "Нам нравится новая форма. Слава Украине!"

На публикацию отреагировало и британское посольство. Там написали: "Нам также нравится!"

Реакция Сети

Украинским болельщикам новая форма понравилась. И большинство акцентировало внимание именно на лозунгах "Слава Украине! – Героям слава!", которыми украшен новый комплект "сине-желтых".

"На ней есть все, чтобы мордорские СМИ назвали нас "фошиздами": сине-желтая, трезубец, лозунги "Слава Украине! – Героям слава!", карта Украины с Крымом. Болеем за нашу сборную на Евро-2020!" – написала Вера Измайлова.

Отреагировал на новый дизайн и украинский автогонщик Алексей Мочанов.

"Видно по шортам, что форма Ярмоле нравится, а соперники – нет. И это лучше, чем наоборот. Сборной – удачи и сил. Болельщикам – терпения и счастья. Игры сборной страны – это когда реально Україна – єдина!" – подчеркнул он.

Политолог Тарас Березовец отметил, что благодаря стараниям россиян именно к сборной Украины и ее форме будет приковано внимание во время чемпионата Европы.

"Эти вопли и истерику подхватили разные кремляди из провластного пула. И они не утихают до сих пор. Недоимперия визжит и пускает сопли, потому что их в очередной раз ткнули, что Крым – это не их территория. Вся эта история прекрасно показывает, что в Кремле все еще осознают, что Крым украинский, а ими он банально украден. Вернее, скрымзден. А все украденное рано или поздно надо возвращать. Пока они не хотят. Но придет момент..." – написал экс-нардеп Борислав Береза.