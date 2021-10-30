Сенсация в Англии: команда Зинченко проиграла стекольщикам

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 0:2 / Фото: Reuters

Перед игрой с Кристал Пэлас тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола расхваливал Александра Зинченко, словно тот, как минимум, претендент на "Золотой мяч".

"У Александра сильный характер, он легко справляется с давлением. Зинченко – очень качественный игрок на позиции левого защитника, всегда невероятно сконцентрирован, не допускает ошибок, очень надежен", – говорил Гвардиола.

И, несмотря на это, оставил его на скамейке запасных, не выпустив на поле даже на замену.

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Вот вам и результат – МанСити дома сенсационно проиграл "стекольщикам" – 0:2.

Правда, у МанСити есть оправдание. Второй тайм "горожане" провели в меньшинстве после удаления Ляпорта, который, по мнению Рубена Диаша, заслуживал желтой карточки, а не красной.

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Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:2

Голы: Заа, 6, Галлахер, 88

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Махрез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Габриэл Жезус

Удаление: Ляпорт (45, Манчестер Сити)

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В среду, 3 ноября, МанСити в Лиге чемпионов примет Брюгге – может, там-то уж Гвардиола даст Зинченко сыграть?