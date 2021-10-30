30 октября 14:00
Мариуполь 2
Динамо 3
30 октября 17:00
Шахтер 4
Десна 1
30 октября 19:30
Ингулец --
Верес --
31 октября 14:00
Колос --
Львов --
31 октября 17:00
Рух --
Александрия --
31 октября 19:30
Металлист 1925 --
Заря --
1 ноября 17:00
Днепр-1 --
Минай --
1 ноября 19:30
Ворскла --
Черноморец --
6 ноября 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 ноября 00:00
Колос --
Шахтер --
6 ноября 00:00
Заря --
Верес --
6 ноября 00:00
Львов --
Десна --
6 ноября 00:00
Ингулец --
Днепр-1 --
6 ноября 00:00
Александрия --
Металлист 1925 --
6 ноября 00:00
Черноморец --
Рух --
6 ноября 00:00
Минай --
Мариуполь --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
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Вильярреал --
Янг Бойз --
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Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
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Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
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Милан --
Порту --
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Реал --
Шахтер --
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Сенсация в Англии: команда Зинченко проиграла стекольщикам

Олег Люлька
30 октября, 20:54
Правда, сам украинец в этом позоре не участвовал, наблюдая за поражением со скамейки запасных

Манчестер Сити - Кристал Пэлас - 0:2 / Фото: Reuters

Перед игрой с Кристал Пэлас тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола расхваливал Александра Зинченко, словно тот, как минимум, претендент на "Золотой мяч".

"У Александра сильный характер, он легко справляется с давлением. Зинченко – очень качественный игрок на позиции левого защитника, всегда невероятно сконцентрирован, не допускает ошибок, очень надежен", – говорил Гвардиола.

И, несмотря на это, оставил его на скамейке запасных, не выпустив на поле даже на замену.

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Вот вам и результат – МанСити дома сенсационно проиграл "стекольщикам" – 0:2.

Правда, у МанСити есть оправдание. Второй тайм "горожане" провели в меньшинстве после удаления Ляпорта, который, по мнению Рубена Диаша, заслуживал желтой карточки, а не красной.

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Манчестер Сити – Кристал Пэлас – 0:2
Голы: Заа, 6, Галлахер, 88
Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Ляпорт, Рубен Диаш, Жоау Канселу (Махрез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Силва, Родри, Грилиш (Стерлинг, 78), Фоден, Габриэл Жезус
Удаление: Ляпорт (45, Манчестер Сити)

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В среду, 3 ноября, МанСити в Лиге чемпионов примет Брюгге – может, там-то уж Гвардиола даст Зинченко сыграть?

Александр Зинченко и Хосеп Гвардиола / Фото: Reuters