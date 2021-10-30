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Ворскла --
Чорноморець --
6 листопада 00:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
Маріуполь --
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Вольфсбург --
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Сенсація в Англії: команда Зінченка програла склярам

Олег Люлька
30 жовтня, 20:54
Щоправда, сам українець у цій ганьбі не брав участі, спостерігаючи за поразкою з лави запасних

Манчестер Сіті - Крістал Пелас - 0:2 / Фото: Reuters

Перед грою з Крістал Пелас тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розхвалював Олександра Зінченка, немов той, щонайменше, претендент на "Золотий м'яч".

"У Олександра сильний характер, він легко справляється з тиском. Зінченко – дуже якісний гравець на позиції лівого захисника, завжди неймовірно сконцентрований, не припускається помилок, дуже надійний", – говорив Гвардіола.

І незважаючи на це, залишив його на лаві запасних, не випустивши на поле навіть на заміну.

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Ось вам і результат – МанСіті вдома сенсаційно програв "склярам" – 0:2.

Щоправда, Мансіті має виправдання. Другий тайм "містяни" провели в меншості після вилучення Ляпорта, який, на думку Рубена Діаша, заслуговував на жовту картку, а не на червону.

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Манчестер Сіті – Крістал Пелас – 0:2
Голи: Заа, 6, Галахер, 88
Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Ляпорт, Рубен Діаш, Жоау Канселу (Махрез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Бернарду Сілва, Родрі, Гриліш (Стерлінг, 78), Фоден, Габріел Жезус
Вилучення: Ляпорт (45, Манчестер Сіті)

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У середу, 3 листопада, МанСіті в Лізі чемпіонів прийме Брюгге – може, там уже Гвардіола дасть Зінченку зіграти?

Олександр Зінченко і Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters