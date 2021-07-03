Семь раз по мосту Патона: сколько набегал игрок матча Бельгия – Италия

Италия сняла скальп с очередного соперника, а одним из творцов победы стал полузащитник Николо Барела. Он не только забил гол, но и пробежал наибольшую дистанцию

Николо Барелла преодолел 11,8 км / Фото: Reuters

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла полностью заслужил звание игрока матча против Бельгии в 1/4 финала Евро-2020 за свою нескончаемую энергию. Видео голов и обзор матча Бельгия – Испания есть на нашем сайте.

24-летний футболист за весь поединок преодолел 11800 метров. Например, в Киеве он мог бы спокойно семь раз пробежаться по мосту Патона и даже не пришлось бы в пробках стоять.

Ранее мы писали, что Италия не проигрывает 32 матча подряд – до абсолютного рекорда еще четыре встречи. Итальянцы продлили серию без поражений и повторили достижение Франции на победном для них чемпионате Европы. Также команде Манчини нужно не проиграть в четырех матчах, чтобы обойти Испанию.

Реклама

А еще автогол побил рекорд результативности Евро Мишеля Платини. Ни один игрок в истории чемпионатов Европы не забивал больше голов на одном турнире, чем на Евро-2020, где уже забито 10 автоголов.