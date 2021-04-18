Сексуальная кошечка со скандального вечера бокса: могла и на Олимпиаде выступить

Сегодня ночью в Атланте украинского боксера Ивана Редкача из ринга вынесли на носилках после нокаута от бывшего чемпиона мира американца Реджиса Прогрейса. А настоящим украшением вечера стала американская певица и рэпер Доджа Кэт, которая выбрала для выступления весьма откровенный наряд.

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Doja Cat, которая в 2020 году была номинирована на три премии Грэмми и победила в двух номинациях American Music Awards, вышла на сцену между боями в черном купальнике и колготах в сеточку и наколенниках.

Стоит отметить, что Доджа – настоящий мастер брейк-данса, который МОК включил в программу Олимпийских игр 2024 года в Париже. После занятий брейк-дансом девушка присоединилась к профессиональной труппе, с которой участвовала в танцевальных баталиях по всему Лос-Анджелесу, еще учась в средней школе.

Певица прославилась благодаря вирусному хиту 2018 года "Mooo!", имевшему большой успех на канале YouTube и попавшему в списки лучших видео года. А в мае 2020-го сингл "Say So" занял первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, впервые в карьере певицы.

Ранее мы давали слишком откровенные фото ринг-герл. Камила Оливейра порадовала фанатов своими пикантными снимками.

Иван Редкач и Реджис Прогрейс – дуэль взглядов