Секс, наркотики и коронавирус: ТОП-10 отмазок от допинга

Гунько и Валиева попались на Играх-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Любые Олимпийские игры не проходят без допинг скандалов. В Пекине-2022 громче всех звучало дело россиянки Камилы Валиевой. Погорела на запрещенных препаратах и украинка Лидия Гунько.
Объяснения, как допинг попал в организм спортсменок, весьма оригинальны. Но не они одни такие.
Вот вам подборка крутых отмазок. Спойлер – некоторые объяснения помогли избежать длительного наказания.
КАМИЛА ВАЛИЕВА
Фигурное катание, Россия
Камила стала олимпийской чемпионкой в команде. И сразу после этого выяснилось, что она провалила допинг-пробу перед Играми.
Защита фигуристки объяснила все бытовым загрязнением. Дедушка Камилы принимал триметазидин от сердца, а фигуристка выпила воды из его стакана. Так запрещенная субстанция попала в ее организм.
Спортсменку не отстранили от Олимпиады и разрешили продолжить выступления.
ЛИДИЯ ГУНЬКО
Бобслей, Украина
Первая в истории Украины бобслеистка заняла последнее место в Пекине-2022, а потом провалила допинг-тест.
Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич считает, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки через пищу.
"Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае. Там не запрещено добавлять в рацион скота вещества, которые запрещены в спорте. Между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями", – заявил Гераскевич.
ТЕРЕЗА ЙОХАУГ
Лыжи, Норвегия
В 2016 году в крови Терезы был найдены следы стероида клосбестола. Спортсменка заявила, что препарат попал в организм через крем для губ. Якобы, она применяла его для предотвращения обветривания. Срок дисквалификации снизили с двух лет, до полутора.
САРА ЭРРАНИ
Теннис, Италия
В 2017 году спортсменка получила 10 месяцев дисквалификации. Она утверждала, что в ее тарелку с едой упала мамина сильнодействующая таблетка.
АЛЬБЕРТО КОНТАДОР
Велоспорт, Испания
В 2010 году в крови Контадора был обнаружен кленбутерол. Спортсмен рассказал, что незадолго до гонки ел жареное мясо и вместе с ним в его организм и попал допинг. Однако специалисты WADA доказали, что для получения подобной дозы спортсмен должен есть такое мясо более двух лет. Испанца дисквалифицировали, после чего он стал вегетарианцем.
ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ
Теннис, Украина
В прошлом году наша спортсменка доказала, что допинг попал в ее организм во время секса с бойфрендом. Ее оправдали.
ЛАШОН МЕРИТТ
Легкая атлетика, США
Олимпийский чемпион в беге на 400 метров сдал три положительных пробы с октября 2009 по январь 2010 года. И объяснил это так: он принимал препарат для повышения потенции и увеличения размеров мужского достоинства. Мерритт был дисквалифицирован на 21 месяц.
РИШАР ГАСКЕ
Теннис, Франция
В 2009 году в допинг-пробе теннисиста нашли следы кокаина. Гаске сумел доказать, что наркотик попал в его организм в ночном клубе, где он целовался с девушкой, которая принимала кокаин.
ЮЛИЯ ЕЛИСТРАТОВА
Триатлон, Украина
Украинская спортсменка была дисквалифицирована перед стартом на Олимпиаде-2020. В ее организме нашли следы ЭПО. Поначалу муж спортсменки утверждал, что запрещенный препарат мог попасть в организм после прививки от коронавируса. Разбирательство еще продолжается.
РОСС РЕБАЛЬЯТИ
Сноуборд, Канада
Первый олимпийский чемпион по сноуборду погорел на марихуане. Спортсмен объяснил наличие в пробе "травки" тем, что на него надышали друзья в клубе. Хотя потом Ребальяти признался употребление марихуаны. Но спортсмена оправдали. А потом он открыл свой бизнес – выращивает на продажу медицинскую марихуану.