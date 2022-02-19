Секс, наркотики и коронавирус: ТОП-10 отмазок от допинга

Гунько и Валиева попались на Играх-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Любые Олимпийские игры не проходят без допинг скандалов. В Пекине-2022 громче всех звучало дело россиянки Камилы Валиевой. Погорела на запрещенных препаратах и украинка Лидия Гунько.

Объяснения, как допинг попал в организм спортсменок, весьма оригинальны. Но не они одни такие.

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Вот вам подборка крутых отмазок. Спойлер – некоторые объяснения помогли избежать длительного наказания.

КАМИЛА ВАЛИЕВА

Фигурное катание, Россия

Камила стала олимпийской чемпионкой в команде. И сразу после этого выяснилось, что она провалила допинг-пробу перед Играми.

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Защита фигуристки объяснила все бытовым загрязнением. Дедушка Камилы принимал триметазидин от сердца, а фигуристка выпила воды из его стакана. Так запрещенная субстанция попала в ее организм.

Спортсменку не отстранили от Олимпиады и разрешили продолжить выступления.

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ЛИДИЯ ГУНЬКО

Бобслей, Украина

Первая в истории Украины бобслеистка заняла последнее место в Пекине-2022, а потом провалила допинг-тест.

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич считает, что запрещенный препарат попал в организм спортсменки через пищу.

"Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае. Там не запрещено добавлять в рацион скота вещества, которые запрещены в спорте. Между 10 и 14 февраля Лида употребляла мясо перед соревнованиями", – заявил Гераскевич.

ТЕРЕЗА ЙОХАУГ

Лыжи, Норвегия

В 2016 году в крови Терезы был найдены следы стероида клосбестола. Спортсменка заявила, что препарат попал в организм через крем для губ. Якобы, она применяла его для предотвращения обветривания. Срок дисквалификации снизили с двух лет, до полутора.

САРА ЭРРАНИ

Теннис, Италия

В 2017 году спортсменка получила 10 месяцев дисквалификации. Она утверждала, что в ее тарелку с едой упала мамина сильнодействующая таблетка.

АЛЬБЕРТО КОНТАДОР

Велоспорт, Испания

В 2010 году в крови Контадора был обнаружен кленбутерол. Спортсмен рассказал, что незадолго до гонки ел жареное мясо и вместе с ним в его организм и попал допинг. Однако специалисты WADA доказали, что для получения подобной дозы спортсмен должен есть такое мясо более двух лет. Испанца дисквалифицировали, после чего он стал вегетарианцем.

ДАЯНА ЯСТРЕМСКАЯ

Теннис, Украина

В прошлом году наша спортсменка доказала, что допинг попал в ее организм во время секса с бойфрендом. Ее оправдали.

ЛАШОН МЕРИТТ

Легкая атлетика, США

Олимпийский чемпион в беге на 400 метров сдал три положительных пробы с октября 2009 по январь 2010 года. И объяснил это так: он принимал препарат для повышения потенции и увеличения размеров мужского достоинства. Мерритт был дисквалифицирован на 21 месяц.

РИШАР ГАСКЕ

Теннис, Франция

В 2009 году в допинг-пробе теннисиста нашли следы кокаина. Гаске сумел доказать, что наркотик попал в его организм в ночном клубе, где он целовался с девушкой, которая принимала кокаин.

ЮЛИЯ ЕЛИСТРАТОВА

Триатлон, Украина

Украинская спортсменка была дисквалифицирована перед стартом на Олимпиаде-2020. В ее организме нашли следы ЭПО. Поначалу муж спортсменки утверждал, что запрещенный препарат мог попасть в организм после прививки от коронавируса. Разбирательство еще продолжается.

РОСС РЕБАЛЬЯТИ

Сноуборд, Канада

Первый олимпийский чемпион по сноуборду погорел на марихуане. Спортсмен объяснил наличие в пробе "травки" тем, что на него надышали друзья в клубе. Хотя потом Ребальяти признался употребление марихуаны. Но спортсмена оправдали. А потом он открыл свой бизнес – выращивает на продажу медицинскую марихуану.