Секс-бомбы из MMA сразятся в бою на голых кулаках!

Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович проведут бой на голых кулаках / Фото: Instagram
Любителей боев на голых кулаках ждет фантастическое зрелище – в ринге сойдутся два секс-символа смешанных единоборств Пейдж Ванзант и Рэйчел Остович! Суперпоединок красоток пройдет в рамках турнира Bare Knuckle FC 23 июля.
Читайте также: Звезда MMA снялась в откровенной фотосессии: глаз не отвести
Это будет реванш их боя на турнире UFC Fight Night 143 в январе 2019 года, когда Ванзант одержала победу в первом раунде, пишет mmajunkie.
Ванзант дебютировала в BKFC в феврале и проиграла Британи Харт единогласным решением судей. Остович только подписала контракт с лигой кулачных боев и не дралась с ноября прошлого года, когда уступила Джине Мазани на UFC на ESPN 18. После трех поражений подряд UFC разорвал контракт с красоткой.
Читайте также: Секс-бомба из смешанных единоборств похвасталась формами: очень горячие фото
Кстати, обе девушки имеют дополнительный доход с продажи своих интимных фото на специализированных сайтах для взрослых.
Фото Пейдж Ванзант:
Фото Рэйчел Остович:
Новости на эту же тему:Пышногрудая звезда ММА – в эротическом белье: ее муж накануне истекал кровью Звезда MMA снялась в откровенной фотосессии: глаз не отвести Дикая и свободная в крохотном бикини. Пейдж Ванзант снова порадовала фанов своим телом Секс-бомба из смешанных единоборств похвасталась формами: очень горячие фото