Сделали льва из кирпича и брусчатки: клуб УПЛ представил новую эмблему

ФК Львов обещает защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле. Команда изменила лого перед стартом сезона

Старая и новая эмблемы ФК "Львов"

Футбольный клуб Львов за несколько дней до старта чемпионата Украины презентовал новый логотип. Кстати, во Львове сразу 11 футболистов заболели на коронавирус, матч с Мариуполем могут перенести.

Клуб обновил дизайн, однако оставил главные атрибуты команды: цвета и изображение льва.

"Синий и золотой цвета идентифицируют национальную принадлежность как футбольной команды, так и граждан Украины. А еще это традиционные цвет города Льва. Красный цвет – цвет "горожан". Символ льва также связываем со Львовом. А еще с чертами, которые присущи нашей команде на поле: храбрость, настойчивость и выносливость.

Лев на логотипе – схематический: он состоит из кирпича и брусчатки, как и Львов. А еще демонстрирует, что мы уверенно закладываем фундамент новой истории ПФК Львов, шаг за шагом будем становиться лучше и уверенно будем двигаться к новым футбольных достижений.

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Корона льва – символ Даниила Галицкого, аллюзионный атрибут исторического достояния, упоминание о "малой родине". Мы не одеваем ее на себя, а определяем ее как высшую цель, к которой будем приближаться с каждой новой полученной наградой.

Форма логотипа – щит. Клуб будет защищать ворота города Льва и приумножать его футбольную славу на игровом поле", – говорится в заявлении клуба.