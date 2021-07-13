Сборные Украины и Чехии отправили на матч в пивную провинцию

Сборная Украины / Фото: Reuters
Чемпионат Европы постепенно уходит в историю, а команды уже задумываются о будущем. Осенью в Европе продолжится отборочный турнир чемпионата мира-2022, и многие сборные сыграют товарищеские матчи. Украинцы еще зимой договорились о встрече с чехами на выезде. Теперь же определилось место ее проведения – Плзень, известный своими пивными традициями.
Недавно россияне предложили сборной Украины сыграть матч.
Информацию опубликовал сегодня сайт Футбольной ассоциации Чешской Республики.
Время матча 8 сентября пока что неизвестно. В Чехию подопечные Андрея Шевченко приедут после двух игр квалификации "мундиаля". В первый день осени наши сразятся в Казахстане, а затем, 4 сентября, примут сборную Франции – действующего чемпиона мира.
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К слову, в ноябре сборная Украины сыграет с Болгарией.
Напомним, весной "сине-желтые" провели три отборочных матча ЧМ и все завершили вничью 1:1 – с Францией на выезде, с Финляндией и Казахстаном дома. Тем не менее, пока что украинцы занимают второе место в группе D.
Смотрите, как чехи обыграли нидерландцев в 1/8 финала Евро-2020:
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