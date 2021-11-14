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27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Сборную Украины возглавит экс-тренер Барсы: официально!

Андрей Трофимов
14 ноября, 18:29
Президент УАФ Андрей Павелко сообщил, что 35-летний испанец Луис Кортес согласился стать новым коучем женской сборной Украины по футболу

Павелко и Кортес / Фото: Facebook

Босс Украинской ассоциации футбола заявил о "мощном усилении".

"Приятно сообщить, что известный испанский специалист Луис Кортес, лучший тренер женских команд по версии УЕФА и лучший тренер Испании, победивший в этом году с женской командой ФК Барселона в финале Лиги чемпионов УЕФА Челси со счетом 4:0, принял мое предложение возглавить национальную женскую сборную Украины", – написал Павелко у себя в Facebook.

17 ноября это решение должен утвердить исполком УАФ, что, впрочем, является формальностью.

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В тренерский штаб Кортеса войдут два помощника из Испании.

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При этом Наталья Зинченко, возглавлявшая женскую сборную Украины на протяжении трех лет, покинула этот пост.

Отметим, что во вторник, 16 ноября, мужская сборная Украины сыграет на выезде с Боснией и Герцеговиной. Чтобы получить пропуск в плей-офф, нам нужно победить самим и надеяться, что в параллельной встрече Финляндия дома не обыграет Францию, уже обеспечившую себе путевку на ЧМ-2022.