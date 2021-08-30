Сборная Украины прилетела в Казахстан и начала подготовку к матчу отбора ЧМ-2022

Сборная Украины провела первую тренировку в Казахстане / Фото: УАФ

Сегодня сборная Украины прибыла в Казахстан в 18:30 по местному времени. Перелет из Киева в столицу Казахстана длился более пяти часов.

Свою первую тренировку футболисты национальной команды провели в манеже с искусственным газоном в здании Казахстанской федерации футбола.

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После разминки футболисты под руководством тренерского штаба сборной поработали с мячом в квадратах, почувствовав специфику работы на синтетике. Часть тренировки была посвящена тактике.

Во время вечернего занятия приняли участие 15 полевых игроков и три вратаря. Футболисты донецкого Шахтера Тарас Степаненко и Сергей Кривцов ограничились беговой работой, поскольку вчера провели полноценный матч за свой клуб.

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Уже после тренировки в расположение сборной прибыли наши легионеры: Роман Яремчук, Александр Зубков, Игорь Харатин и дебютант сборной – Тарас Качараба. Немногим позже должны приехать Руслан Малиновский и Эдуард Соболь.

Завтра команда в полном составе проведет официальную тренировку на искусственном покрытии, но уже непосредственно на стадионе Астана-Арена. Начало – в 20.30 по местному времени (17.30 по Киеву).

За полчаса до занятия и.о. главного тренера Александр Петраков и один из лидеров сборной Украины Андрей Ярмоленко встретятся со СМИ в режиме пресс-конференции.

Напомним, уже 1 сентября сборная Украины сыграет отборочный матч ЧМ-2022 против Казахстана, а 4 сентября – матч с Францией.

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