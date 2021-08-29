29 августа 14:00 О матче
Десна 0
Верес 4
29 августа 17:00
Минай 1
Шахтер 1
29 августа 19:30
Заря --
Ворскла --
29 августа 19:30
Рух --
Львов --
11 сентября 00:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 00:00
Шахтер --
Днепр-1 --
11 сентября 00:00
Рух --
Заря --
11 сентября 00:00
Колос --
Мариуполь --
11 сентября 00:00
Ворскла --
Десна --
11 сентября 00:00
Верес --
Львов --
11 сентября 00:00
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 00:00
Минай --
Черноморец --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🏅 Медальный зачет Паралимпиады 🇺🇦 30 кРоків Незалежності: унікальні досягнення ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Петраков теряет еще одного игрока. Сборная Украины в неполном составе начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
29 августа, 20:24
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В воскресенье в расположение национальной команды начали съезжаться футболисты, вызванные на сентябрьские матчи
Сборная Украины начала сбор накануне матчей отбора на ЧМ-2022
Сборная Украины начала сбор накануне матчей отбора на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Сборная Украины под руководством нового тренерского штаба начала подготовку к предстоящим матчам отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

Реклама

Читайте также: Приглашать из России футболистов не буду! Я видел фото погибших солдат! Мощное заявление Петракова

Первыми в табор сборной прибыли 11 футболистов: десять динамовцев (Денис Бойко, Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский) и Артем Довбык с Днепра-1. К сожалению, форвард днепрян не сможет помочь национальной команде из-за повреждения, которое он получил в клубе в минувший четверг. Поэтому, после разговора с главным тренером, Артем вернулся в расположение своей команды, где продолжит лечение.

Это уже четвертая потеря сборной Украины, ранее выбыли три вратаря национальной команды: Георгий Бущан, Андрей Лунин и Анатолий Трубин.

Реклама

На вечерней тренировке к основной группе добавились легионеры из Англии – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, а Евгений Макаренко из венгерского Фехервара прибудет в сборную после вечернего занятия.

Завтра утром в расположение национальной команды прибудут шесть игроков донецкого Шахтера, которые сегодня в Ужгороде играли матч 6-го тура УПЛ против Миная (Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Даниил Сикан), а также голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык, который также сегодня задействован в матче своего клуба в украинской Премьер-лиге.

В понедельник утром, в 10:00 сборная Украины чартерным рейсом вылетит в Нур-Султан. Уже в столице Казахстана состав команды примет окончательный вид. После игр в своих клубах регулярными рейсами прибудут к месту проведения первого сентябрьского матча сине-желтых еще шесть украинский, выступающих в европейских лигах – Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба. Все вышеупомянутые исполнители прилетят в Нур-Султана 30 августа вечером.

Реклама

Таким образом, ожидается, что в полном составе команда сможет впервые потренироваться только во время официального предматчевого занятия на Астана Арене 31 августа.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла, Полтава), Денис Бойко (Динамо Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия ), Тарас Качараба (Славия Чехия).

Реклама

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Рекомендации

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Психология азарта
Больше советов
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Спортивные истории
Хочу еще
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
46
29
29
104
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
23
19
18
60
3
flag США СШАUS
15
16
9
40
4
flag ПКР ПКРRPC
15
9
28
52
5
flag Украина УкраинаUA
10
22
11
43
6
flag Бразилия БразилияBR
10
5
15
30
7
flag Азербайджан АзербайджанAZ
9
0
3
12
8
flag Австралия АвстралияAU
8
15
13
36
9
flag Италия ИталияIT
8
10
9
27
10
flag Нидерланды НидерландыNL
7
7
5
19
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1969К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1420К
3
Александр Усик Александр Усик
1084К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1002К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
787К
6
Владимир Кличко Владимир Кличко
619К
7
Иван Редкач Иван Редкач
579К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
493К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
490К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
425К
Рейтинг ТОП-100
Петраков - тренер сборной
Новый тренер сборной
Девушки покера
PokerMatch

Фара
Гальфонд

США
Фото красотки
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
5
11:4
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Верес
6
7:7
8
8
Заря
5
11:8
7
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Металлист 1925
6
6:10
6
11
Минай
5
3:5
5
12
Колос
5
2:9
5
13
Рух
5
4:8
4
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
5
4:11
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Воскресенье, 29 августа
0:4
Смотри на: О матче
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять