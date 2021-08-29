Петраков теряет еще одного игрока. Сборная Украины в неполном составе начала подготовку к матчам отбора на ЧМ-2022

В воскресенье в расположение национальной команды начали съезжаться футболисты, вызванные на сентябрьские матчи

Сборная Украины начала сбор накануне матчей отбора на ЧМ-2022 / Фото: УАФ

Сборная Украины под руководством нового тренерского штаба начала подготовку к предстоящим матчам отборочного турнира на чемпионат мира-2022.

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Первыми в табор сборной прибыли 11 футболистов: десять динамовцев (Денис Бойко, Александр Караваев, Илья мешкотно, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский) и Артем Довбык с Днепра-1. К сожалению, форвард днепрян не сможет помочь национальной команде из-за повреждения, которое он получил в клубе в минувший четверг. Поэтому, после разговора с главным тренером, Артем вернулся в расположение своей команды, где продолжит лечение.

Это уже четвертая потеря сборной Украины, ранее выбыли три вратаря национальной команды: Георгий Бущан, Андрей Лунин и Анатолий Трубин.

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На вечерней тренировке к основной группе добавились легионеры из Англии – Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко, а Евгений Макаренко из венгерского Фехервара прибудет в сборную после вечернего занятия.

Завтра утром в расположение национальной команды прибудут шесть игроков донецкого Шахтера, которые сегодня в Ужгороде играли матч 6-го тура УПЛ против Миная (Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко и Даниил Сикан), а также голкипер Ворсклы Дмитрий Ризнык, который также сегодня задействован в матче своего клуба в украинской Премьер-лиге.

В понедельник утром, в 10:00 сборная Украины чартерным рейсом вылетит в Нур-Султан. Уже в столице Казахстана состав команды примет окончательный вид. После игр в своих клубах регулярными рейсами прибудут к месту проведения первого сентябрьского матча сине-желтых еще шесть украинский, выступающих в европейских лигах – Роман Яремчук, Руслан Малиновский, Эдуард Соболь, Александр Зубков, Игорь Харатин и Тарас Качараба. Все вышеупомянутые исполнители прилетят в Нур-Султана 30 августа вечером.

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Таким образом, ожидается, что в полном составе команда сможет впервые потренироваться только во время официального предматчевого занятия на Астана Арене 31 августа.

Состав сборной Украины на сентябрьский сбор

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер Донецк), Дмитрий Ризнык (Ворскла, Полтава), Денис Бойко (Динамо Киев).

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все – Шахтер Донецк), Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота (все – Динамо Киев), Эдуард Соболь (Брюгге, Бельгия ), Тарас Качараба (Славия Чехия).

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Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (все – Динамо Киев), Тарас Степаненко (Шахтер Донецк), Руслан Малиновский (Аталанта, Италия), Андрей Ярмоленко (Вест Хэм, Англия), Александр Зинченко (Манчестер Сити, Англия), Александр Зубков, Игорь Харатин (оба – Ференцварош, Венгрия), Евгений Макаренко (Фехервар, Венгрия).

Нападающие: Роман Яремчук (Бенфика, Португалия), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).