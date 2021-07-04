Сборная Украины отказалась от ритуала Black Lives Matter. Наш репортаж из Рима

Корреспондент Спорт Сегодня побывал в столице Италии на матче, в котором сборная Украины разгромным поражением закончила свои выступления на Евро-2020

Украина покидает Евро. В четвертьфинале нас остановила Англия / Фото: Reuters

Рим – этот вечный город, куда ведут все дороги, или как там у классика? Хотя для английских болельщиков власти Италии вроде и собирались закрыть шлагбаум (жители Соединенного Королевства нынче считаются потенциальными носителями заразной дельта-модификации коронавируса, и континентальная Европа всячески пытается оградить себя от очередной неприятной волны), достаточно много поклонников сборной Англии все же сумело найти путь на трибуны легендарного "Стадио Олимпико".

Стадио Олимпико. В Риме сборная Украины завершила свой путь на Евро-2020 / Фото: Reuters

Визуально даже показалось, что британцы были в большинстве, хотя вполне можно было ожидать, что как раз наша диаспора в основном заполнит чашу арены – и ведь она была в состоянии сделать это. Но то ли стали преградой трудности с приобретением драгоценных билетов, то ли пресловутая пандемия отбила охоту к путешествиям, то ли испепеляющая итальянская жара обломала, а может, просто что-то предчувствовали.

Среди туристов (их в Риме сейчас не столь много, как обычно в это время года – но они есть!), гулявших днем в центре города, украинцы присутствовали – но без ажиотажа. Как бы там ни было, компактно сгруппировавшийся сине-желтый сектор поддерживал нашу команду очень хорошо, но мог бы еще лучше, будь помногочисленнее.

Однако "Червона Рута", запущенная в динамики приглашенным диджеем за полчаса до начала, прошла "на ура", и гимн Украины прозвучал на уровне – заглушить его англичане не посмели (а еще во вторник на "Уэмбли" публика подчистую освистала гимн Германии – не было слышно ни ноты).

От выполнения ритуала "Black Lives Matter" украинская сборная отказалась (и вправду – довольно, наверное), а сборная Англии свежерожденной традиции осталась верна – чтобы затем, встав с колен, с первых минут, без раскачки, по-настоящему взяться за дело.

Слишком уж интенсивными были стартовые атаки родоначальников футбола, сильно уж глубоко отошли наши в защиту – а завершилось все логично: Кейн выскочил на свидание с Бущаном, и не оставил нашему голкиперу ни единого шанса.

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Следует отметить, подопечные Андрея Шевченко и не думали сдаваться, пытались атаковать – правда, без особого успеха. Вот на 17-й минуте прорвался в штрафную Яремчук – но Пикфорд перевел мяч после удара нашего форварда на угловой. Фанатский сектор завелся, гнал наших вперед, подстегивал барабанной дробью.

На 37-й минуте украинцы провели перспективную атаку, но не сумели довести дело до удара по воротам. И в концовке тайма была еще одна хорошая атака. Дающий надежду счет 1:0 продолжал гореть на табло. Казалось, настроившись решительно, сборная Украины после перерыва вышла на поле раньше соперников.

Но вторая сорокапятиминутка началась катастрофически. Магуэр сходу удвоил счет, сразу же Кэйн еще раз улучшил свою статистику в бомбардирской гонке – и исход противостояния был практически предрешен. А позже Хендерсон довел дело до разгрома – 4:0.

Выступление сборной Украины на Евро-2020 еще предстоит проанализировать. Были светлые моменты, были темные пятна. Для нас чемпионат завершен.

А англичане отправляются домой, на домашний финальный мини-турнир, который пройдет на следующей неделе на "Уэмбли".

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Обзор матча Украина – Англия – 0:4